أردوغان لترامب: لن نوقف العملية العسكرية شمال سوريا وعقوباتكم لا تقلقنا

جهينة نيوز:

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب أن أنقرة لن تعلن مطلقا وقفا لإطلاق النار في شمال سوريا، وأكد له أنه ليس قلقا من العقوبات الأمريكية على بلاده.

وذكر تلفزيون (إن.تي.في) أن أردوغان أبلغ الصحفيين في رحلة عودته من باكو عاصمة أذربيجان الليلة الماضية، أن المحادثات مع واشنطن وموسكو بشأن مدينتي عين العرب ومنبج في سوريا مستمرة، مضيفا أنه "ليس سلبيا" أن تدخل القوات الحكومية السورية منبج ما دام المسلحون الأكراد قد خرجوا من المنطقة.

وفي الوقت نفسه أعلن أردوغان أن الهجوم المدفعي من منبج الذي أودى بحياة جندي تركي نفذته الحكومة السورية.

وقال أيضا إنه أبلغ ترامب أن "تركيا لن تتفاوض مع منظمة إرهابية" ردا على عرض الرئيس الأمريكي للوساطة.

وفي إطار منفصل، ذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أن الهجوم في سوريا سيساهم في جهود مكافحة الإرهاب وسيدعم وحدة الأراضي السورية وعملية الحل السياسي.

ونقل تلفزيون (إن.تي.في) عن أردوغان أنه أبلغ ترامب "أنه لا يشعر بالقلق إزاء العقوبات الأمريكية على أنقرة على خلفية العملية التركية شمال شرق سوريا".

وتتواصل المواجهات بين الجيش التركي وحلفائه من جهة وبين قوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، لا سيما في محيط بلدة رأس العين (شمال الحسكة) وصولاً إلى مدينة تل أبيض (شمال الرقة).

وتوصل الأكراد، في مواجهة الهجوم التركي، وبعد قرار واشنطن سحب جنودها من مناطق سيطرتهم، إلى اتفاق مع الجيش السوري سمح الاثنين بنشر قوات الحكومة السورية في مناطق قريبة من الحدود مع تركيا.