زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يدعو الكونغرس للتصويت ضد سحب القوات الأمريكية من سوريا

جهينة نيوز:

أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر اليوم الأربعاء أنه تم تقديم عريضة مشتركة إلى الكونغرس ضد قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وكتب شومر على تويتر: "إن الفوضى والضعف في سوريا بعد قرار الرئيس ترامب الكارثي بشأن سحب القوات فجأة من شمال سوريا يتطلب قيادة قوية ومعقولة من قبل الكونغرس. لهذا السبب أنا وبيلوسي (نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي) نحث جميع زملائنا على تأييد هذا القرار (ضد سحب القوات)".

وأعلنت القوات الأمريكية تلقيها أوامر بالانسحاب الكامل من شمال سوريا، فيما أفادت وكالة "سانا" أن "وحدات من الجيش العربي السوري دخلت مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي".

وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 تشرين الأول، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".