نقل تبعية المعاهد التقانية للمراقبين الفنيين إلى الجامعات الحكومية

جهينة نيوز:

أصدر المجلس الأعلى للتعليم التقاني قرارات بنقل تبعية المعاهد التقانية للمراقبين الفنيين إلى الجامعات الحكومية بدلاً من وزارة الأشغال العامة والإسكان مع استمرار الاختصاصات الموجودة للعام الدراسي 2019-2020.

ونصت القرارات التي نشرتها سانا على نقل تبعية المعاهد التقانية للمراقبين الفنيين بدمشق ودرعا من وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى جامعة دمشق ونقل تبعية المعهد التقاني للمراقبين الفنيين بحلب إلى جامعة حلب ودمجه مع المعهد التقاني الهندسي بالمحافظة.

كما نصت على نقل تبعية المعاهد التقانية للمراقبين الفنيين بحماة من وزارة الأشغال إلى جامعة حماة وفي اللاذقية إلى جامعة تشرين ودمجه مع المعهد التقاني الهندسي بالمحافظة وفي حمص إلى جامعة البعث وفي الحسكة إلى جامعة الفرات وفي طرطوس إلى جامعة طرطوس.