تأخير غير مبرر في مفاضلة التعليم الموازي.. والوزارة "تتذرع" لا يمكن أن نصدر النتائج في عشر ساعات!

جهينة نيوز:

تأخرت مفاضلة التعليم الموازي لم تتأخر دوامة وقلق كنا معهما بحاجة لرأي فصل من الوزارة حول الموضوع، لكن الوزارة يبدو أنها تواجه ضغطاً كبيراً حال دون رؤية مسؤليها والتحدث مباشرة إليهم ومعرفة عذرهم أو الأسباب التي لخصها معاون وزير التعليم العالي بقوله: إن الوزارة تعمل ولا يمكن إصدار النتائج «في عشر ساعات»، تصريح لم يبدد قلق الطلاب الذين ينتظرون ويرون زملاءهم في التعليم العام يواظبون على الدوام والدراسة في حين طلاب الموازي لا يعرفون مصيرهم بعد.

بقلق شديد تتحدث الطالبة هدى.م عن تأخر بدء دوامها في الجامعة، فهي طامحة لدراسة الهندسة المدنية، لكن مجموعها في الثانوية لم يساعدها، فكان ملاذها التعليم الموازي، ولليوم مازالت تنتظر فلم تصدر المفاضلة بعد، في حين بدأ زملاؤها الدوام، فمن يُعوضها ما فاتها، تضيف: هل هناك طلاب «بسمنة وآخرون بزيت»…؟.

وأضاف الطالب موسى: إلى اليوم لا نعرف أين نداوم، في حين إن زملاءنا قد باشروا الدوام في وقته المحدد، هذا حال العديد من الطلاب الذين التقتهم صحيفة «تشرين» للسؤال عن مفاضلة التعليم الموازي.

وللوقوف على الإجابة الشافية أكد معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب الدكتور رياض طيفور، تمديد وقت التقدم لمفاضلة الموازي بناءً على طلب المواطنين، والوزارة تعمل منذ آخر يوم للمفاضلة بجد كبير وعمل «مكوكي» لإصدار النتيجة، أضاف: «في عشر ساعات لا يمكن ذلك»، لقد تقدم 150 ألف طالب، وفي بعض الأحيان وقوع خطأ لدى طالب واحد قد يؤخر العمل بضعة أيام، فالعمل دقيق وليس بالسهولة التي يعتقدها البعض.

وذكر طيفور أن مفاضلة الموازي تصدر دوماً بعد مفاضلة التعليم العام، لافتاً إلى انه في العام القادم ستكون هناك مفاضلة واحدة لتلافي المشكلات … وعن الوقت الذي خسره الطالب أكد طيفور حرص الوزارة على تعويضه بأي طريقة لأن طلاب التعليم (العام والموازي) على القدر نفسه من الاهتمام….

وكان عميد كلية الإعلام الدكتور- محمد العمر رأى أن أي تأخير من المفترض أن يُعوض من قبل الإدارة بغض النظر عن التأخير من عدمه، وقال: «هذا الموضوع أي مفاضلة التعليم الموازي، في عهدة الوزارة، ومن المفروض ألا يُظلم الطلاب».

وبالاتساق مع رأي الوزارة أكدت مصادر جامعية أن مفاضلة التعليم الموازي لم تتأخر نتائجها عن الصدور، وكانت مُدد التسجيل فيها حتى يوم الإثنين الماضي لتُسنَح الفرصة للطلاب الذين لم يستطيعوا التسجيل في المفاضلة خلال الفترة الماضية.

ولفتت المصادر إلى أن النتائج إذا لم تصدر خلال نهاية هذا الأسبوع فستصدر في بداية الأسبوع المقبل عند الانتهاء من عمليات فرز الأوراق.

يُذكر أن التعليم العالي كانت أصدرت مفاضلة التعليم الموازي في الثلاثين من شهر أيلول الماضي وحددت مدة التقدم إليها في المراكز المعتمدة في جامعات «دمشق وحلب وتشرين والبعث والفرات وحماة وطرطوس» خلال الفترة ما بين الـ 3 والـ 10 من تشرين الأول الجاري.

كما أنه تم التعميم على الجامعات بفتح حسابات في المصرفين التجاري والعقاري معاً تسهيلاً لإجراءات دفع الرسوم وألا يكون محصوراً فقط بمصرف واحد كما في العام الماضي، وذلك تخفيفاً للازدحامات أثناء التسجيل.

أما بالنسبة لرسوم التسجيل للموازي لهذا العام فقدِّرت بـ200 ألف ليرة للكليات الطبية، و150 ألفاً لكليات الهندسة وأقسامها والفنون الجميلة، و100 ألف ليرة لكليات الهندسة الزراعية والطب البيطري، و60 ألف ليرة لكلية الآداب وأقسامها وكلية الشريعة، و80 ألف ليرة لبقية الكليات من حقوق وتربية وعلوم سياسية، كليات العلوم والمعاهد التقانية الملتزمة وطب الأسنان والتعويضات السنية فهي بـ75 ألف ليرة وللمعاهد التقانية للعلوم السياحة والفندقية والمعهد التقاني للعلوم التطبيقية ومعهد الآثار والمتاحف بـ60 ألف ليرة، ولبقية المعاهد بـ50 ألف ليرة.