وسائل اعلام .. مقاتلة روسية إعترضت طائرة حربية تركية و منعتها من قصف منبج

الأربعاء, 16 تشرين الأول 2019 الساعة 10:17 | سياسة, محلي

وسائل اعلام .. مقاتلة روسية إعترضت طائرة حربية تركية و منعتها من قصف منبج

جهينة نيوز:

ذكرت وسائل إعلام ان مقاتلة روسية طراز "سو-35 اس" اعترضت طائرة اف-16 تركية حاولت قصف أهداف في مدينة منبج خلال هذا الاسبوع و منعتها من تنفيذ مهمتها.

و كشف موقع "avia.pro" ان اعتراض المقاتلة التركية حدث في اجواء مدينة منبج من قبل مقاتلة روسية طراز سوخوي سو-35 اس و منعت المقاتلة التركية من تنفيذ مهمتها فيما لم تعلق اي من وزارة الدفاع الروسية او التركية على النبأ .

ونشر ناشطون مشاهد لعملية الاعتراض و لدى مراجعتها تبين انها مشاهد قديمة تم استعمالها كفيديو تعبيري, فيما اكدت صفحة مراقب عسكري " Военный обозреватель" الروسية على تلغرام النبأ بينما قالت صفحة "Fighterbomber " الشهيرة ان منع طائرة من قصف هدف يقضي بتدميرها و من المستبعد ان يكون النبأ صحيح.

و كان يوم امس شهد محاولة تقدم للجماعات الارهابة الموالية للاحتلال التركي باتجاه منطقة منبج و قامت مدفعية الجيش العربي السوري الثقيلة باستهداف الجماعات الارهابية و منعتها من التقدم فيما اكمل اليوم الجيش العربي السوري انتشاره في مدينة منبج و محيطها.


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