مباحثات سورية عراقية روسية على خلفية العدوان التركي على الأراضي السورية

جهينة نيوز:

بحث وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري مع ممثلي سورية وروسيا في مركز التنسيق الاستخباري المشترك تطورات الموقف الأمني في سورية والعراق على خلفية عدوان النظام التركي على الأراضي السورية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي إن المباحثات بين الشمري والجانبين السوري والروسي تناولت آخر تطورات الموقف الأمني واحتمال دخول عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي الهاربة من سورية إلى الأراضي العراقية لافتاً إلى أن العراق عزز قواته على الشريط الحدودي السوري العراقي بوحدات قتالية وكاميرات حرارية ووسائل رصد حديثة للحيلولة دون تسلل الإرهابيين إلى العمق العراقي.

وأجمع العديد من القوى والدول الرافضة لعدوان النظام التركي على الأراضي السورية على التحذير من تداعيات هذا العدوان السلبي على جهود مكافحة الإرهاب في سورية منبهة إلى احتمال دعم الإرهابيين بهذا العدوان.