+18 - مشاهد مرعبة و مقززة لجرائم الحرب التي يرتكبها الجيش التركي

جهينة نيوز:

تناقل ناشطون مشاهد فيديو توثق عمليات تمثيل بالجثث و قطع رؤوس كالتي كان يقوم بها داعش الارهابي من قبل فريق قوات خاصة تابع للجيش التركي.

لم يتم تحديد مكان العمليات التي عرض منها الفيديو و الذي سارع تويتر الى حذفه و خصوصاً ان ناشطين كتبوا (من هنا تعلم داعش قطع الرؤوس من الناتو من الجيش التركي) و يعتقد ان الجثث التي يتم التمثيل بها تعود لمقاتلين اكراد سوريين و مدنيين.

و لفداحة المشاهد تعتذر جهينة نيوز عن نشر الفيديو كامل و تنشر بعض الصور ادناه من الفيديو محذرين اصحاب القلوب الضعيفة من مشاهدتها.