أبوالغيط عن الأزمة السورية: مأساة ستستمر لسنوات ولا حلول جاهزة للتنفيذ

الثلاثاء, 15 تشرين الأول 2019 الساعة 23:39 | سياسة, عربي

أبوالغيط عن الأزمة السورية: مأساة ستستمر لسنوات ولا حلول جاهزة للتنفيذ

جهينة نيوز:

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية لا يمكن عدم لومها في مواقفها منذ البداية بشأن الأزمة السورية، ولكن الجامعة تُعد محصلة للسياسات العربية الجماعية، فالأمين العام لا يتحرك أو يصدر قرارا بمفرده، القرار من الدول الأعضاء، فالأداء اتسم في البداية بموقف ثم موقف آخر في النهاية.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية لإحدى الفضائيات المصرية ، إلى أن الوضع الآن في سوريا معقد ولا يوجد حلول جاهزة للتنفيذ، مضيفًا: "نحن في مأساة ستستمر لسنوات وأجيال من السوريين، إما سيتنفسوا الغضب والكراهية، إما سيشعرون بأننا لم نكن نستحق كل هذا القتل والدمار".


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