أبراج الأربعاء 16 تشرين الأول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٦/ ١٠: دقة في الامور، ذكاء ديبلوماسية، ناجح بالعمل، يتعامل بمهارة بالتحدي، يحب النظام والترتيب، سري داخلي، يحب الاستقلال والوقوف لجانب احبائه، يشعر بالاختلاف عن الاخرين، مستوى جيد لم يتم تحقيقيه من قبل لذلك سيكون عندك تغيير وانجاز سريع، شعرة ونجاح حسب عملك، صداقات جديدة تغيير جذري، للبعض خطبة وزواج، شراء بيت حسب وضعك

الحمل: حاول الاستفادة من الظروف القادنة في الطريق، نهارك يحملك بعض الفرص المالية او تتوصل لاتفاق، او تقوم بعملية بيع وشراء، نظم ميزانيتك قد تغير وتقترح اعمال جديدة، امور مالية تشغل بالك

الثور: القمر ببرجك تمارس سحرك على طرف الاخر، نهار مميز تعمل تحالفات وتجد أجوبة على أسئلة تخصك، غمامة الصيف زالت تنهي بعض الغموض وتجدد علاقات عمل مع أحد النافذين وتتجاوز أشياء وقادر على تحويل الخوف الى حب وتختار المسار الاكثر ابداعا بكل تعاملاتك

الجوزاء: ابتدأ التوتر والمخاوف لكن انتبه من عقوبة او غرامة او تأجيل كن حذرا كي لاتقع ضحية المنافسة، ممنوع الاحتجاج والاعتراض كن هادئ لان الافكار غير واضحة، احذر المكائد وافشاء الاسرار، انتبه من الاسفار

السرطان: يوم جيد وقوي تستطيع المراهنة لبناء علاقات وصداقات جديدة، يوم مميز لتعمل تحالفات واجتماعات احرص على جعل أحلامك حقيقة مواقع النجوم ببرج العقرب تخدم مصالحك حتى تقتنص الفرص وتوسع دائرة صداقاتك يوم معرفة جديدة أو لقاء أحد من الماضي، أو تتلقى عروض جرب تطلب أمنية تتحقق لك،

الاسد: من الصباح الفترة مشحونة بالضغوطات والاعباء قد تتعرض لمسألة أو تضطر تقدم تبرير أو تفسير كن حريص على كل كلمة أو موقف تأخذه لذلك ابحث عن فرص العمل ولا تستسلم، انتبه على غذائك وصحتك، وحاول ممارسة التأمل الروخي لتوقظ الاتصال الكوني او امشي في الطبيعة لمعالجة توترك

العذراء: نشيط وحازم وجازم لا شي يحبطك أوراق اتصالات سفريات مسألة مالية مهمة تكلف بها، للبعض يوم جيد للعاطفة والدراسة وازن الأمور لعبور الأشواك، نهار للحركة والتواصل والاتصالات.

الميزان: ينصب اهتمامك للامور المالية المشتركة وكل ما يتعلق بالحسابات المشتركة أو قضية تعويض أو تطالب على الاغلب بمسألة تنتهي لصالحك مع الانتباه للفواتير المستحقة، للبعض مرافقة مريض، للبعض فواتير واستحقاقات واكتشاف معلومات، الجو مناسب للفواتير والاستحقاقات

العقرب: نهار صعب يجعلك عصبيا، اهتم بالأمور المهنية والعاطفية حتى يمر اليوم بسلام وحاول ان تطوي صفحة، الايام القادمة كفيلة بحل اي مشكلة، البلبلة لا تجر الا الفشل، انتبه عقود ومشاكل عاطفية ركز على الشراكةذ

القوس: تضطر للعمل مكان احد ما او تاخذ عمل اضافي وتفاجئ المحيطين بردة فعلك، حاول انجاز ما تستطيع كي لا تترك انعكاس سلبي على صعيد نفسي وجسدي، الصبر ثم الصبر وانتبه لصحتك، تنقل من مكان لمكان وعمل في اكثر من مكان

الجدي: تشعر بقوة الحظ وتقيم علاقات اجتماعية لايصعب عليك اي مفاوضة او لقاء تدفع بأعمالك وتتغلب على المنافسين يوم جيد تتوفر لك تسهيلات وربما تعترف بسر لأحد المحيطين فيك وتطلع على ما يدور براسك من افكار، نهار محظوظ وايجابي

الدلو: اهتمامات بالبيت، امر شخصي لا تفقد السيطرة، تشعر بالاستقرار لا تفسد نهارك، احتمال خبر سار يعوضك ما فااتك، لا تفرط بالعتاب لانه يفرق الاحباب، لديك مخاوف بسبب عمل كثير او مخاوف وتصليحات

الحوت: تجند طاقاتك لتخفف هدفك وتعبر عن الخطط، تتبادل وجهات النظر حركة وتواصل واتصالات وتتتبادل وجهات النظر، انت بحالة تسمح لك بتفهم الاخرين، لا تكل ولا تمل تنتظر اخبار سارة واحتمال كوعد مع شخص يترك اثره في حياتك ضمن نشاط اجتماعي او فني لا تتعامل بعقلية كسر العظم