مشهد مؤثر و مذهل بين سيدة سورية من تل تمر و جنود الجيش العربي السوري

الثلاثاء, 15 تشرين الأول 2019 الساعة 23:02 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

بعد غياب قسري عن الوطن التقى المواطنيين السوريين و جيشهم الباسل, و من المشاهد المؤثرة التي وثقها الناشطين هو احتفاء سيدة سورية بدخول القوات السورية ليقابلها جندي سوري بإحترامها و كأنها امه ليقبل جبينها العالي فانحنت على الارض قائلة اقبل الارض تحت نعالكم و لكن سارع الجندي لرفعها عن الارض و قبل جبينها العالي قائلاً انتي امنا و نحن من ينحني لك.

و قد اثار المشهد مشاعر الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا الفيديو و شبهوا لقاء المواطنيين بجيشهم و كأنه لقاء الام بابنها العائد بعد غياب.

و شهدت المناطق التي دخلتها القوات السورية احتفالات في استقبال جنود الجيش العربي السوري و حفلات استقبال عفوية من الاهالي التي حييت جنود الجيش العربي السوري الباسل.


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