مراسلة تلفزيون الجديد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتقرير مؤثر جداً - فيديو

جهينة نيوز:

لم تتمالك مراسلة تلفزيون "الجديد"،حليمة طبيعة، نفسها أثناء تغطيتها للحرائق التي اندلعت في منطقة الدامور، فجر اليوم الثلاثاء، حيث نقلت رسالتها باكية مباشرة على الهواء، وذلك جرّاء سماعها أصوات المواطنين المحاصرين داخل منازلهم بسبب تمدد النيران.

وقالت حليمة إنّ "المشهد مُبكٍ هنا، المشهد مُبكٍ في الدامور، لا أستطيع أن أتمالك نفسي، الناس تصرخ في بيوتها، فهم عالقون في الداخل". وأضافت: "دخلت النار إلى المنازل وحاصرت سكانها ونسمع صراخ الناس دون وجود مساعدة من أحد"، مطالبة الأجهزة الأمنية بالتحرك.

حليمة التي اعتذرت عن عدم قدرتها على تقديم رسالة تُراعي الأصول الصحافية، والتي استبدلتها بنداء استغاثة، لاقت تأييداً واسعاً عبّر عنه كثيرون في مواقع التواصل، باعتبار أن هول المشهد وفاجعة الحدث تجيز العفوية والانفعال، ما يتيح غلبة الجانب الانساني على الجانب الاحترافي.

و تناقل مئات الناشطين تقرير المذيعة اللبنانية داعين السلطات الى اتخاذ التدابير و اعتبر الناشطون ان هذا التقرير الذي يدمي القلب هو اصدق تقرير عن هذه الحرائق التي تلتهم لبنان.

و يذكر ان سلسلة حرائق اجتاحت لبنان اليوم و بدأت تنحسر في الجنوب اثر هطول الامطار و عزت التقارير اسباب الحرائق الى ارتفاع درجات الحرارة, فيما يتوقع ناشطون انها حرائق مفتعلة.