لافرينتيف: أردوغان كشف موعد سحب قواته من شمالي سوريا

جهينة نيوز:

أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كشف عن نيته سحب القوات من شمالي سوريا بعد الانتهاء من عملية مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة.

وقال المبعوث الروسي للصحفيين، "لقد حذر أردوغان الجميع من أنهم سوف ينفذون العملية، وأن الغرض من العملية كان القتال ضد الجماعات الإرهابية حسب فهمه. ووفقًا لذلك، بمجرد أن ينجز هذه المهمة، سيتم سحب القوات التركية من شمالي سوريا".

وأكد الممثل الخاص للرئيس الروسي حول سوريا، ألكسندر لافرينتيف، اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرت سبوتنك أنه لا يملك معلومات حول عدد إرهابيي "داعش" الفارين من السجون شمال شرقي سوريا بعد بدء العملية التركية هناك.

وقال لافرينتيف للصحفيين، "لا أملك هذه المعلومات، لكن هناك عدد كبير، نحو 12 ألفا، إذا أخذنا بعين الاعتبار جميع السجون في أراضي الشمال الشرقي، التي يوجد فيها عناصر داعش محتجزين، إنه حوالي 12 ألفا. وبالتالي، أعضاء أسرهم، وزوجاتهم، ...الخ، إنه عدد كبير".