محمد بن راشد يتغيب عن جلسة محكمة ليشتري حصان بـ 4.4 مليون دولار

جهينة نيوز:

كشفت قناة لي على اليوتوب و المناهضة لمحمد بن راشد ان الامير الاماراتي اثار غضب المواطنيين الاماراتيين بشرائه فرس بقيمة 4.4 مليون دولار في بريطانيا في الوقت الذي تعاني منه الامارات من مشاكل اقتصادية و ذلك بحسب تقرير لها على اليوتوب.

و قالت القناة مجهولة التمويل ان مصادر صحفية أمريكية كشفت النقاب عن موقف من حاكم دبي الشيخ محمد بن زايد زوج الأميرة هيا بنت الحسين اثار موجة غضب واسعة بين الإماراتيين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة وغير مسبوقة في ظل تراجع الاقتصاد الإماراتي، وفقاً لشبكة سي أن إن الأمريكية.

وذكرت CNN أن الشيخ محمد بن راشد زوج الامير هيا بنت الحسين دفع حوالي أكثر من 4 ملايين دولار أمريكي، من أجل شراء حصان، في مزاد علني في بريطانيا.

وكشفت شبكة سي أن إن ان خبراء المزاد في الخيول اندهشوا من مبلغ 3.6 مليون جنيه إسترليني (4.4 مليون دولار) على المهر الأغلى هذا العام الذي اقترب من إتمام العام الأول من عمره، ما اثار استياء العديد من الاماراتيين، تزامنت تلك الاحداث في ظل تواجد زوجته الاميرة هيا بنت الحسين في المحكمة البريطانية في اطار مقاضاتها لمحمد بن راشد.

وذكرت سي ان إن أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يخوض معركة قضائية شرسة مع زوجته الأميرة هيا بنت الحسين التي فرت منه بصحبة أولادها وسببت له فضيحة عالمية، الحصان الصغير في النهاية بعد حرب مزايدة شرسة، إذ زار الشيخ محمد بن راشد مزاد تاترسالس لبيع المهور في شهر أكتوبر الذي أقيم في نيو ماركت بإنكلترا يوم الثلاثاء 8 أكتوبر ليتأكَّد من حصوله على البطل المحتمل القادم في هذه الرياضة.

وتصر الاميرة هيا زوجة الشيخ محمد بن راشد تصر على المضي قدما في مقاضاة زوجها.

ووفقا لشبكة السي ان إن فإن الاميرة هيا بنت الحسين لم تعقب على الانباء المتعلقة بالقضية، وتجيب كل من يسألها أو يستفسر شخصيا منها بأن ملف الدعوى التي رفعتها في محاكم بريطانيا بين يدي القضاء الآن وليس بين يديها.

وأوضحت المصادر أن الاميرة هيا زوجة محمد بن راشد آل مكتوم ترغب بتمكينها من الاحتفاظ بولديها من زوجها "سابقا" (جليلة وزايد) مع كل أنماط الحماية التي يوفرها القانون البريطاني لها باعتبارها ليست أميرة بل مواطنة عربية تحمل صفة “دبلوماسية” في سفارة بلادها بلندن وتحظى بالإقامة الشرعية.

ورجح مراقبون سياسيون وخبراء في العلاقات الدولية ان تتأثر العلاقة بين كلٍ من الامارات والأردن على خلفية الدعاوى القضائية المقدمة بين محمد بن راشد والاميرة هيا التي بدأت تأخذ ابعاداً سياسية قد تفضي بظلال سلبية على العلاقات بين الدولتين.

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