السيد نصر الله وفرنجية: ضرورة التنسيق بين سورية ولبنان

جهينة نيوز:

جدد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله ورئيس تيار المردة النائب اللبناني سليمان فرنجية التأكيد على ضرورة التنسيق بين سورية ولبنان لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وجاء في بيان للعلاقات الإعلامية في حزب الله أن اللقاء بين الجانبين شهد “بحثا معمقا وشاملا في مختلف التطورات الإقليمية ولا سيما آخر مستجدات الأوضاع في العراق وسورية”.

وجدد الجانبان التأكيد على ضرورة الاستفادة من الفرصة الكبيرة التي تتيحها إعادة افتتاح معبر البوكمال القائم الحدودي لتعزيز الصادرات اللبنانية عبر سورية إلى العراق والعمل المشترك مع الحكومة السورية في مسألة عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم.