لافرينتيف: روسيا لن تسمح بحدوث صدام بين سوريا وتركيا على الأرض

جهينة نيوز:

أكد المبعوث الروسي الى سوريا الكسندر لافرينتيف الثلاثاء أن روسيا “لن تسمح بحدوث صدام بين سوريا وتركيا على الارض”. وقال لافرينتيف للصحفيين ” أعتقد اولاً، أن الصدام لا يريده أحد، ولن نسمح بذلك، بالطبع”.

كما أعلن المبعوث الروسي إلى سوريا أن “إقامة حوار كردي مع دمشق سيكون خطوة كبيرة في استعادة سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية واستقلالها.” وقال المبعوث الروسي إلى سوريا للصحفيين الثلاثاء “نتمنى جميعا أن تسود الدعوات السابقة بأن الوضع في الشمال الشرقي [لسوريا] يجب تطبيعه من خلال الحوار بين الأكراد والحكومة المركزية…، أعتقد أن هذه ستكون خطوة كبيرة إلى الأمام في استعادة سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وبطبيعة الحال، استقلال سوريا”.

وأكد لافرينتيف على أن روسيا “دائما لم تدعو إلى هذا فحسب، ولكن أيضًا، بذلت بعض جهود الوساطة في هذا الاتجاه”. وحول الحوار السوري التركي، قال لافرينتيف “الحوار بين تركيا وسوريا مستمر الآن من خلال وزارات الدفاع والخارجية والخدمات الخاصة. المفاوضات مستمرة في الوقت الحالي”.