شيرين تعرض إقامة حفل خيري فى لبنان لصالح متضررى الحرائق

جهينة نيوز:

أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن تعاطفها الكبير مع المتضررين من الحرائق التي اجتاحت عدة مناطق في لبنان و أبدت عن استعدادها التام لإقامة حفل غنائى خيري هناك لصالح متضرري الحرائق .

و قالت شيرين في تغريدة على تويتر: "قلبى يحترق على وطننا الغالي لبنان لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته".

واجتاحت سلسلة من الحرائق الواسعة، أمس الاثنين، عددا من المناطق اللبنانية حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار.