المنتخب السوري يتغلب على منتخب غوام بأربع اهداف نظيفة

جهينة نيوز:

تغلب منتخبنا الوطني على منتخب غوام (4-0) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

وأحرز مهاجم المنتخب عمر السومة ثلاثة أهداف "هاتريك" ، في الدقائق (3، 44، و83)، ومن ثم اختتم اللاعب، محمود المواس، الرباعية عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم بمدينة دبي الإماراتية.

وحقق منتخب سوريا بذلك انتصاره الثالث على التوالي، وانفرد بصدارة المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط، مبتعدا بفارق نقطتين أمام وصيفه الصيني، الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الفلبيني من دون أهداف.

في المقابل منيت غوام بالهزيمة الرابعة على التوالي، وتقبع في قاع الترتيب من دون نقاط.