قطر تتبرأ من الاخوان المسلمين الارهابية

جهينة نيوز:

جددت مشيخة قطر نفيها تقديم أي دعم لجماعة "الإخوان المسلمين الارهابية"، مشيرة إلى أنها أيدت مصر ورئيسها الراحل محمد مرسي، باعتباره أول زعيم منتخب.

وقال وزير خارجية النظام القطري محمد بن عبد الرحيم آل ثاني خلال "منتدى الأمن العالمي" في الدوحة اليوم الثلاثاء: "لا يوجد دعم لا لجبهة النصرة ولا للإخوان المسلمين ولا لأي من هذه المنظمات، مللنا ونحن نشرح للجميع حقيقة الأمر", دون ان يكشف عن سبب ظهور الاسلحة التي اشتراها النظام القطري من السودان بيد تنظيم جبهة النصرة الارهابي.

وتابع: "الإخوان المسلمين هي قصة تم اختلاقها بعد الربيع العربي لأن بعض الدول كانت تخاف أن يصلها الربيع العربي في يوم من الأيام" دون ان يكشف عن هذه الدول او يسميها.

وأشار إلى أن قطر "أثبتت أنها لم تدعم الجماعة بالسجلات والتوثيق"، وأن بلاده أيدت مصر قبل انتخاب مرسي رئيسا للبلاد، وكان الدعم القطري يمر عبر المجلس العسكري آنذاك.

ولفت إلى أن بلاده استمرت بدعم مرسي كونه رئيسا منتخبا من قبل الشعب المصري "وبالتالي فإن الدوحة التزمت بدعم مصر كدولة" و لم يذكر عن سبب العداء للدولة المصرية بعد رحيل مرسي الرئيس الاخواني الذي حكم مصر لفترة وجيزة.

وبشأن دعم جبهة النصرة الارهابية اعترف الوزير القطري بدعم المجموعات الارهابية واصفاً اياها بالمعارضة المسلحة، وقال إن بلاده دعمت المعارضة السورية المسلحة بالمجمل ولم توجه دعمها نحو جبهة النصرة فقط كحال بقية الدول التي ساندت فصائل المعارضة المسلحة بالمجمل.

و يذكر ان مشيخة قطر حليف اساسي للاخوان المسلمين الارهابية و قام امير قطر باهداء رجب طيب اردوغان طائرة قيمتها نصف مليار دولار و يعتبر الاعلام القطر اعلام ناطق بإسم جماعات الاخوان المسلمين الارهابية.