ظريف يكشف عن معلومات جديدة بخصوص الدولة التي هاجمت ناقلة النفط الايرانية

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أن دولة أو أكثر نفذت الهجوم على ناقلة النفط الايرانية في البحر الأحمر.

وأفادت وكالة تسنيم الايرانية بأن محمد جواد ظريف قال في تصريح له، بحسب المعلومات الواردة ان الهجوم على ناقلة النفط الايرانية تم تنفيذه من قبل دولة أو أكثر.

وأكد وزير الخارجية الايراني ان التحقيقات جارية، قائلا، لن نتهم أي دولة حتى نتوصل إلى نتائج محكمة.

واضاف، ان الهجوم على الناقلة الإيرانية كان عملاً معقداً جرى بدعم من احدى الدول وكان اجراء حكومياً.

وفي رده على سؤال حول زيارة شقيق ولي عهد الإمارات الى ايران، قال ظريف، حققت حول هذه المزاعم ولا صحة لهذه الأنباء.