سورية تفوز بفضية و6 برونزيات في أولمبياد إيران الدولي لهندسة الرياضيات

جهينة نيوز:

فازت سورية بميدالية فضية وست ميداليات برونزية وسبع شهادات تقدير في الأولمبياد الدولي لهندسة الرياضيات “آي جي أو” الذي نظمته إيران في الثالث عشر من أيلول الماضي بمشاركة نحو ستين دولة عبر الإنترنت.

ونال الميدالية الفضية الطالب إيلي إيشوع من مدرسة المتفوقين بحلب عن المستوى الحر فيما أحرز الميداليات البرونزية كل من الطلاب جورج زخور ومحمد الحافي من مدرسة المتفوقين بحلب عن المستوى الحر ومحمد فؤاد المعين من المدرسة الوطنية بحلب عن المستوى المتقدم ومحمد أنس القدسي وعلي بكور من مدرسة المتفوقين بحلب عن المستوى المتقدم.

وحصل على شهادات التقدير عن المستوى الحر كل من الطلاب أحمد خميس من مدرسة المتفوقين بحلب وعمار فياض من المركز الوطني للمتميزين ومجد ناصر من مدرسة الكميت ابراهيم بليدي باللاذقية ومحمد بكار من المركز الوطني للمتميزين وعلى المستوى المتقدم علاء الدين أحمد من مدرسة المتفوقين بحلب وعن المستوى المتوسط رضا صندوق من مدرسة المحسنية بدمشق وعن المستوى المبتدئ آدم اسماعيل حسن من مدرسة الشهيد محمد سلمون بطرطوس.

مديرة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع نبوغ ياسين بينت في تصريح لـ سانا أنها المرة الأولى في هذه المسابقة التي تشارك فيها نخبة واسعة من الدول المتطورة علميا وتنتقل سورية من المرتبة البرونزية إلى الفضية كما كانت حصيلتها الأكبر والأوسع بتاريخ مشاركاتها فيها.

ومثل سورية 146 طالبا وطالبة من مختلف المحافظات توزعوا على أربعة مراكز في جامعات دمشق والبعث وحلب وتشرين.

وجرت اختبارات الأولمبياد بالتوقيت نفسه على مدى أربع ساعات ونصف الساعة متواصلة عبر الانترنت كل فريق في دولته من خلال اختبارات بمسائل عالية في الهندسة حيث تم توزيع المشاركين على أربع فئات عمرية هي المستوى المبتدئء لطلاب الصفين السابع والثامن والمتوسط لطلاب الصفين التاسع والعاشر والمتقدم لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي والمستوى الحر للمرحلة الجامعية والأعمار ما فوق عشرين سنة.