الحرائق في المحافظات السورية مفتعلة.. وارتقاء شهيدين من دائرة الحراج في اللاذقية

جهينة نيوز-خاص:عبادة محمد

اكد مدير الحراج في وزارة الزراعة الدكتور حسان فارس ل" جهينة نيوز" أن الحرائق التي حصلت في اللاذقية وطرطوس وحمص هي حرائق مفتعلة وقال" كل الحرائق التي حصلت محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص ومن خلال الاشارات الأولية لمواقع الحريق والمناطق التي تم إخماد الحرائق تدل انها مفتعلة وتقوم الضابطة الحراجية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتحري عن اسباب الحريق وفي حال الاشتباه بأحد الفاعلين سيتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة"

وبين مدير الحراج أنه تم التواجد من وزارة الزراعة والدفاع المدني الذين نعتبرهم شركاؤنا بإخماد النيران في كل الاماكن التي تعرضت للحريق والعمل بوتيرة وتنسيق واحد لتقليل الخسائر البشرية والمادية التي حصلت نتيجة الحريق

كما أشار الدكتور حسان مدير الحراج إلى ارتقاء شهيدين من العاملين في إطفاء الحراج دائرة حراج اللاذقية ولم تتم موافاته فيما اذا كان هناك أي حالات وفاة بين المواطنين نتيجة للحرائق

وعن حجم الحرائق التي حصلت اكد مدير الحراج ان كل الحرائق كانت كبيرة ومتوازية في حجمها مشيرا إلى ان عددها ما يقارب بين ال ٧٠ او ٨٠ موقعا

وتوجه الدكتور فارس بالشكر إلى وزارة الصحة التي زودتهم بالسيارات الصحية لنقل الشهداء والجرحى إلى المراكز الصحية وتقديم الخدمة او العلاج المناسب لهم

اما عن الاحتياطات السنوية التي تتخذها الوزارة للحفاظ على الحراج من الحرائق كشف مدير الحراج عن عقد اجتماع برئاسة محافظ كل محافظة مع الجهات المعنية لوضع الاساسيات اللازمة فيما يخص كل جهة لتقديم المساعدة المادية والمالية للمساعدة اللوجستية في إخماد الحرائق إضافة إلى ان مديرية الحراج تقوم بتجهيز مراكز الإطفاء بشكل كامل وتؤمن المعدات اللازمة لإخماد الحرائق في حال حدوثها وتأمين العدد اللازمة لرش المياه قبل موسم الحريق ويتم التعامل بسهولة بإطفاء الحريق

ووجه مدير الحراج عبر موقع جهينة نيوز رجاء إلى المواطنين بالتعاون مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي باتباع الارشادات بطريقة التعامل مع الحرائق والابلاغ عن اي حريق او دخان في منطقة من اجل سرهة الوصول للحريق واخماده