بوتين: يتم التنسيق بين روسيا والإمارات في القضايا الرئيسية العالمية والإقليمية

جهينة نيوز:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا والإمارات العربية المتحدة تنسقان بشأن القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال العالمي، وخاصة سوريا وليبيا واليمن والوضع في الخليج.

وأكد بوتين خلال زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء: "تستمر العلاقات الإماراتية الروسية في التطور بنجاح بطريقة ودية وبناءة... وتتوسع العلاقات في المجالات الثقافية والاقتصادية والإنسانية، ويتم الحفاظ على التنسيق الوثيق بشأن القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال العالمي والإقليمي، وخاصة في ما يتعلق بسوريا وليبيا واليمن والوضع في منطقة الخليج".

وكانت آخر زيارة رسمية قام بها الرئيس الروسي إلى الإمارات في 2007. وإجمالاً، التقى بوتين وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان 10 مرات، ويقومان عادة بإجراء محادثات هاتفية، وكانت آخر محادثة جرت في 10 حزيران الماضي.