قتيل في حرائق لبنان.. والحكومة "تحقق فيما إذا كانت مفتعلة"

جهينة نيوز:

أودت الحرائق المندلعة في مناطق لبنانية عدة إلى وفاة شخص كان يشارك في أعمال الإطفاء، في وقت تبذل فيه السلطات كل الجهود الممكنة لإخماد النيران.

وقالت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، إن المواطن اللبناني سليم أبو مجاهد توفي، الثلاثاء، خلال مشاركته في أعمال إطفاء الحرائق المندلعة في مناطق عدة في جبل لبنان.

وأفاد سكان بلدة بتاتر في جبل لبنان أن الضحية توفي نتيجة نوبة قلبية، بعدما كان يشارك رفقة عدد من شباب البلدة في أعمال الإطفاء.

وأعلنت الحكومة اللبنانية في وقت سابق من الثلاثاء، أن أكثر من 100 حريق نشبت في عموم لبنان ليل الاثنين.

من جهته، أعلن الصليب الأحمر اللبناني تقديم الإسعافات الأولية لأكثر من 88 شخصا في أكثر من منطقة اندلعت فيها الحرائق، كما تم نقل 18 شخصا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتبذل الحكومة اللبنانية كل الجهود الممكنة مع غرفة العمليات وكافة الأجهزة المعنية من جيش وقوى الأمن ودفاع مدني والمحافظين والبلديات والدفاع المدني والصليب الأحمر لإخماد الحرائق