"قسد المنحلة" تعلن مقتل 23 من مسلحيها في معارك مع الجيش التركي

جهينة نيوز:

أعلنت ميليشيا قسد المنحلة إن 23 من مسلحيها، قتلوا في معارك مع القوات التركية في شمالي سوريا يوم امس الاثنين 14 تشرين الأول.

ولفتت "رويترز" إلى قول ميليشيا قسد في بيان إن 23 من مسلحيها قتلوا في معارك مع القوات التركية شمالي سوريا، أمس الاثنين.

وأوضحت أن البيان لم يذكر العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء التوغل التركي في شمال شرق سوريا، الأسبوع الماضي.

وفي بيان سابق، اول أمس الأحد نشره، قال موقع المركز الإعلامي لقسد إن "الاشتباكات المستمرة على طول الحدود منذ، الأحد، أدت إلى ارتقاء 20 مقاتلا من قواتنا شهداء و15 مدنيا، وإصابة 58 من مقاتلينا وإصابة 64 مدنيا بجراح".

وأضاف الموقع: "أكدت قواتنا مقتل 78 مرتزقا و جنديا تركيا وإصابة 28 بجراح".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده اتخذت قرارا بإطلاق العملية العسكرية شرقي الفرات يوم 9 تشرين الأول الجاري، لتصفية تنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب.