ارتفاع عدد قتلى إعصار اليابان إلى 58

جهينة نيوز:

ارتفع عدد قتلى أسوأ إعصار يجتاح اليابان منذ عقود، إلى 58 قتيلا، اليوم الثلاثاء، بينما يحاول عمال الإنقاذ البحث عن مفقودين ولا تزال ألوف المنازل دون كهرباء أو مياه.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن العاصفة ضربت مساحة كبيرة من وسط وشرق اليابان، مما أدى إلى فقد 15 وإصابة قرابة 211 آخرين، بعد نحو 3 أيام من ضرب الإعصار هاجيبيس اليابان برياح عاتية وأمطار غزيرة، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وقطعت المياه عن قرابة 138 ألف منزل، في حين انقطعت الكهرباء عن 24 ألف منزل، ليصل عدد الأشخاص الذين يعيشون دون كهرباء بعد الإعصار إلى مئات الألوف لكن ما يثير القلق هي المناطق الشمالية حيث بدأ الطقس يتحول إلى البرودة.

ويواصل آلاف من أفراد الشرطة والإطفاء والجيش البحث عن المفقودين لكن آمال العثور على ناجين تتضاءل.