"العميد" تيم حسن عميد جامعة "البلمند"

جهينة نيوز:

انطلق منذ نحو شهر تصوير بعض مشاهد مسلسل "العميد"، بطولة الممثلين تيم حسن وكميل سلامة وكاريس بشار، في إحدى الجامعات ببيروت.

وكشف الممثل نبيل عساف أن تصوير هذه المشاهد تم في جامعة البلمند، معلناً انضمامه إلى فريق العمل، ونشر صوراً من موقع التصوير، أرفقها بتعليق: "عندما يراني باسم السلكا ضمن رؤيته الإخراجية ويضعني كمال بونصار داخل عدسته كمدير تصوير، ولا أستطيع أن أغفل اسم أكثم حمادة ضمن المتابعة الدرامية".

ويؤدي حسن دور عميد في الجامعة، فيما يجسد سلامة شخصية مستشاره، ووفق المعلومات، فإنّ القيّمين على العمل شددوا على عدم تسريب أية معلومة متعلقة بأحداثه الدرامية المتوقع أن تضمّ مفاجآت كثيرة ليس فقط على صعيد القصة وإنما أيضاً على صعيد الممثلين.

يُذكر أنّ مسلسل "العميد" هو فكرة "شركة kingset Production"، أما الإنتاج فهو مشترك لـ"DKL" (لصاحبها فادي اسماعيل ) ولـ"kingset production" معاً، والتعاون الفني مع أكثم حمادة، فيما تولى كتابة العمل وإخراجه باسم السلكا.

المسلسل الدرامي الجديد الذي هو عمل مشترك لبناني - سوري، سيعرض على محطة "أم بي سي"، ويقع ضمن إطار ما يعرف بـ"مسلسلات المواسم" التي تمزج ما بين تقنيتي التصوير التلفزيوني والسينمائي. والموسم الأول من "العميد" من 12 حلقة تلفزيونية ستصوّر في لبنان