مسيرات شعبية في الرقة ترحيبا بدخول الجيش مناطق المحافظة

جهينة نيوز:

شهدت مدينة الرقة تجمعات شعبية ومسيرات طافت شوارعها ترحيباً بقدوم الجيش العربي السوري لحماية منطقة الجزيرة من أطماع أردوغان وجرائم مرتزقته وتنديدا بالعدوان التركي على الأراضي السورية.

ودعا المشاركون الذين ساروا في شوارع تل أبيض و23 شباط وسيف الدولة وتجمعوا عند دوار الساعة ودوار النعيم حاملين راية الوطن ولافتات التنديد بالعدوان التركي إلى الوحدة والوقوف خلف الجيش العربي السوري لحماية المنطقة ودحر قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية.

وافادت سانا نقلا عن مصادر أهلية إلى أن أحياء الفردوس والأماسي والبكري شهدت أيضا تجمع مئات المواطنين احتفالا بقدوم الجيش العربي السوري إلى محافظتي الحسكة والرقة للدفاع عن الوطن مؤكدين أن أطماع أردوغان في الأراضي السورية سوف تتكسر على صخرة صمود وإرادة الجيش المصمم على تحرير كل شبر من أرض الوطن من رجس الإرهاب والمحتلين.

وشهدت مدينتا القامشلي والحسكة أمس تجمعات شعبية ترحيبا بدخول وحدات الجيش للدفاع عن أرض الوطن وأبنائه ضد الارهاب والاحتلال التركي كما تجمع المئات على الطرقات العامة لاستقبال وحدات الجيش التي دخلت إلى مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي وبلدة تل تمر ومدينة الطبقة وغيرها الكثير من القرى والبلدات بريف الرقة والحسكة.

كما تجمع أهالي مدينة منبج بريف محافظة حلب الشمالي وسط المدينة احتفاء بدخول الجيش العربي السوري إليها.