شبيه الفرعون صلاح مصري الجنسية ويعمل في ليفربول لكنهما يختلفان في الراتب!

جهينة نيوز:

شهد اللقاء الذي جمع فريقا ليفربول ونيوكاسل الإنجليزيان ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ظهور شخص شبيه بنجم الفريق الأحمر، متواجدا في مدرجات "الأنفليد"، ويدعى محمود أحمد.

المباراة التي جمعت الفريقين الإنجليزيين شهدت حضور الشاب المصري صاحب الـ39 عاما في المدرجات، حيث بادره جمهور ليفربول بالنداء بعد انتهاء المباراة عندما هم بالخروج قائلين " لتأتي مو".

هذا وصرح أحمد بأنه من مصر وكلاهما يعملان في ليفربول وبنفس الشعر والطول، إلا أن الفرق الوحيد بينهما هو الراتب.

وتحدث أحمد عن مقابلة العمل التي أجراها في النادي، قائلا: "المقابلة كانت في الأنفيلد، وحين دخلت اعتقد الجميع بأنني محمد صلاح، ليلتقطوا الصور معي".

يذكر بأن أحمد ولد في محافظة القنا، ثم انتقل مع أسرته ويمل طباخا في مطعم لبناني وسط ليفربول.