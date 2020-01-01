شاهد: رتل للجيش السوري وجها لوجه مع قوات أمريكية منسحبة على طريق سريع

جهينة نيوز:

ألتقى رتل للجيش السوري مع قافلة أمريكية منسحبة على الطريق السريع الرابط بين مدينتي منبج وعين العرب في شمال شرقي سوريا.

وأظهرت مشاهد في مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء "رابتلي" مجموعة من العربات المدرعة تحمل أعلاما أمريكية، وسيارات دفع رباعي تحمل جنودا سوريين تسير في اتجاهين متعاكسين.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس أنه "سحب بشكل أساسي" الوحدة الأمريكية من سوريا، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه لا يعارض أن تحمي الحكزمة السورية والرئيس بشار الأسد الأكراد الذين تشن تركيا عملية عسكرية ضدهم.

وفي وقت سابق، أعلنت "الإدارة الذاتية الكردية التوصل إلى اتفاق مع دمشق حول نشر القوات السورية على طول الحدود مع تركيا لصد هجوم القوات التركية".

وبالفعل دخلت قوات تابعة للجيش السوري أمس مدينة منبج التي كانت في السابق تحت الإدارة الذاتية الكردية، وقبل انطلاق العملية العسكرية التركية كانت قوات أمريكية متمركزة بالمدينة.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في 9 تشرين اول إطلاق عملية اسماها "نبع السلام" في شمال سوريا ضد حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية.