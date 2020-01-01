صحيفة تايمز: بعد أمريكا.. بريطانيا تستعد لسحب قواتها من سوريا!

جهينة نيوز:

كتبت صحفية في صحيفة "تايمز" البريطانية لوسي فيشير، أن بريطانيا تستعد لسحب قواتها الخاصة من سوريا. وأن الاستعدادات للانسحاب التدريجي للقوات البريطانية من البلاد قد بدأ.

وكتبت فيشير على التويتر: "القوات الخاصة البريطانية تستعد لمغادرة سوريا. على الرغم من أن الانسحاب لم يبدأ بعد، وليس هناك موعد نهائي محدد (يمكننا الحديث عن 24 ساعة أو بضعة أسابيع)، إلا أن آلية الانسحاب التدريجي لـ [القوات] بدأت بالفعل. كما ذكرت في وقت سابق، كانت القوات البريطانية تعتمد على البنية التحتية الأمريكية".

ووفقًا للصحيفة، تتمركز عدة مئات من قوات الكوماندوز البريطانية في سوريا، الذين سيغادرون البلاد إذا انسحبت القوات الأمريكية بالكامل من سوريا. ولم تعلق وزارة الدفاع البريطانية على عمليات القوات الخاصة، وعدد القوات البريطانية الموجودة في سوريا والمهام التي يؤدونها في البلاد غير معروفة.