موسكو: نعمل على تفادي وقوع اشتباكات مباشرة بين تركيا وسوريا بسبب عملية أنقرة العسكرية

جهينة نيوز:

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أنه لا ينبغي أن تكون هناك اشتباكات مباشرة بين تركيا وسوريا بسبب عملية أنقرة، وحاليا تجري اتصالات لتفادي ذلك.

وقال بوغدانوف نقلا عن سبوتنيك : "بالطبع نحن نأمل أنه لن يحصل هناك أي اشتباكات"، وأضاف: "هناك اتصالات لأجل وضع قواعد وفقا لمبادئ القانون الدولي، مع مراعاة المصالح المشروعة لجميع الأطراف المعنية في هذه العملية".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء 9 تشرين الأول 2019، بدء العملية العسكرية شمال شرقي سوريا تدعى "نبع السلام".

وأضاف أن العملية العسكرية التركية موجهة ضد "حزب العمال الكردستاني" وتنظيم "داعش" الإرهابي .