ترامب يجري محادثات هاتفية مع قائد ميليشيا "قسد المنحلة" وأردوغان!

جهينة نيوز:

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الثلاثاء، إن ترامب أجرى محادثات هاتفية مع قائد ميليشيا "قسد" المنحلة مظوم كوباني، بشأن الوضع في سوريا والعملية العسكرية التركية في الشمال السوري.

وأضاف بنس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وطالبه بالوقف الفوري لإطلاق النار في سوريا، وأيضا حصل منه على وعود بعدم الهجوم على مدينة عين العرب.

وتابع بنس للصحفيين في البيت الأبيض، "الولايات المتحدة لم تعط الضوء الأخضر لتركيا كي تغزو سوريا".

وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن ترامب طلب منه ترأس وفد رفيع المستوى للسفر إلى تركيا لمناقشة وضع العملية التركية ومطالبة أردوغان بوقف الحرب والجلوس للمفاوضات مع الأكراد.

وكان ترامب أعلن امس الإثنين، فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، بسبب العملية العسكرية شمال شرقي سوريا.