تعزيزات لوجيستية من المحافظات الجنوبية للسيطرة على حرائق هائلة في حمص و اللاذقية و طرطوس

جهينة نيوز:

أوردت وكالة سانا أنه تم ارسال سيارات اطفاء وآليات من المحافظات_الجنوبية للمساعدة في اطفاء الحرائق الكبيرة في محافظات حمص و طرطوس و اللاذقية .

و ذكرت محافظة_اللاذقية أنه يجري تعامل فرق الاطفاء التابعة لـ مديرية_الزراعة_والاصلاح_الزراعي و الدفاع_المدني و فوج_الاطفاء بالمحافظة حاليا مع حوالي عشرين حريقا ..بكافة الامكانيات المتاحة..في وقت تمكنت فرق الاطفاء من اخماد ١٧ حريقا حراجيا منذ امس واخمد فوج اطفاء اللاذقية ٢٣ حريقا اليوم ويتعامل مع ٧ حرائق اخرى حاليا بالتعاون مع فرق الاطفاء في المحافظة.

من جهته أكد فوج إطفاء طرطوس أن مايحدث في طرطوس من حرائق هي اكبر من قدرة فوج اطفاء طرطوس على احتوائها بسبب كثرتها وحجمها الكبير والفوج مشتت في كافة انحاء المحافظة ، وعناصر الفوج تبذل مجهودا كبيرا يفوق طاقتهم من اجل استيعاب الوضع قدر الامكان.

و ورد منذ قليل أن حرائق ضخمة نشبت في كل من أراضي قرى عين الباردة والناصرة وحبنمرة بريف حمص الغربي و هبوب الرياح الشرقية تسبب في انتشارها لتصل لغابات كفرا و مرمريتا ، فوج إطفاء حمص يستمر في محاولته للسيطرة على الحرائق .