لهذا السبب.. إعلامية إيطالية تقدم أكل الكلاب إلى وزير الخارجية الأمريكي - فيديو

جهينة نيوز:

تداولت صفحات وحسابات على موقع فيسبوك تسجيلاً مصوراً لسيدة تقدم صندوقاً لوزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، وأضافت تلك الحسابات أن “ناشطة كردية سلمت وزير الخارجية الأمريكي بومبيو طعام الكلاب وقالت له عليك أكله كي تصبحوا أوفياء مثل الكلاب، وذلك احتجاجاً على غدر أمريكا للأكراد في سوريا والعراق" و ذكرت تقارير اعلامية ايطالية ان بطلة الفيديو (أليتشي مارتينيلي) حيث قدمت قطعة من جبنة (البارميزان) لوزير الخارجية الأمريكي (مايك بومبيو)، تعبيراً عن قلق إيطاليا من سياسة واشنطن التي قد تهدد الكثير من منتجي الأغذية الإيطاليين فيما لم يتم توضيح سبب اقتياد الامن الايطالي للاعلامية أليتشي مارتينيلي الى خارج القاعة