تلفزيون اماراتي يسأل مواطنيين سوريين اكراد هل انتم قلقون من دخول النظام..؟ و هذا ردهم

الثلاثاء, 15 تشرين الأول 2019 الساعة 00:28 | سياسة, عربي

جهينة نيوز:

دخلت الاعلامية جنان موسى مراسلة تلفزيون الآن الاماراتي الى عدد من القرى و المناطق شمال سورية تستطلع آرائهم حول ترقب دخول القوات السورية الى مناطقهم , و نشرت عدد من اللقاءات مع مواطنيين عرب و اكراد حول دخول الجيش على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, و من الاسئلة التي طرحتها: من يفضلون ان يدخل القوات السورية ام القوات التركية و هل انتم قلقون من دخول القوات السورية (قوات النظام بحسب وصفها), و رحب المواطنيين بدخول الجيش و قال احد الشبان نتمنى عودة الجيش حتى يعود الآمان, و آخرون اعربوا عن سعادتهم لترقب دخول الجيش, و فيما يلي احد لقائاتها مع مواطنيين اكراد يؤكدون فيه بأنهم سيكونوا سعداء جداً اذا دخلت القوات السورية و عادت مؤسسات الدولة, فيما اعلنوا رفضهم اي دخول تركي بكون القوات التركية يرافقها عصابات داعش و الاخوان المسلمين الارهابية.


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