أبراج الثلاثاء 15 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٥/ ١٠: شخص منهجي وفعال، يهمه ان يكون فعالا في جعل العالم يكون مكانا افضل، يعطي افضل ما عنده، يمضي سنين في تطوير كفاءته، يبدو اكبر مما هو عليه بالعمر، يرتسم على وجهه تعابير الكآبة، ميزته حسن الدعابة الساخرة لديه، طموح وليس متسرع، تأخذ وقتك بخطواتك الثابتة نحو القمة، الاشهر القادمة من السنة انت على موعد تعارف مع وجه جديد وجيد على صعيد عاطفي، للبعض طموح الى اقصى الحدود، تستفيد من قوتك البدنية، عروض مالية تعرض عليك، استثمارات جيد وسفر وحظ سعيد

الحمل: حساس نوعا ما، تقلق وتستنفر حول الامور المالية، تصعب عليك الامور، تتراكم المصاريف، على الرغم من جهودك لضبط الميزانية، الكواكب تزيد من مصاريفك الغير متوقعة، تجنب شراء الحاجيات غير الضرورية، اجل قسم منها، اشياء ضائعة، امور مالية وهدايا ومكاسب

الثور: القمر ببرجك، تعبر عن ذاتك ولديك فرصة جيدة لتحقيق مطالبك الشخصية، وضعك يتغير للافضل، ثقتك بنفسك تزداد، لا تتردد بالتعبير عن نفسك في مجال اجتماعي، ستنجح بلقاء شخص حول موضوع وتتبادل الاعمال المفيدة، انجذاب للطرف الاخر لذلك عندك سيطرة جيدة

الجوزاء: الدنيا يوم لك ويوم عليك، دولاب الحظ يسير عكس ما تشتهي، انتبه لصحتك، لا تسرف في استعمال طاقتك، ابتعد عن التوتر والقلق تجنب الوساوس، تاخذ قسط من الراحة، يكون لديك قوة اقناع، صعوبة وضياع وتآمر، لديك شيء اجله، ريح اعصابك، انتبه لا تضيع الفرصة من يدك

السرطان: جيد وملائم لتستفيد من مؤهلاتك في مجالك المهني، تعتمد على الاصدقاء او زملاء .مخلصين قادرين على مساعدتك في الانطلاق وتأمين العون المادي، بإمكانك المصالحة بعد خلافات، تحقق احلامك ودعوات وحضور حفلات ومناسبات، دعوات ونشاطات واصدقاء

الاسد: تجد نفسك مضطرا للاحتكاك بأوجه جديدة مهنيا، مما يضعك بظروف تتطلب التركيز على عملك، استنفر جميع امكانياتك وتعمل بجد وتكون حريص على علاقاتك بالمحيطين فيك، كن حذر في العمل مع الغرباء او نزلة اسواق او الامور الاستشفائية

العذراء: تتجدد عندك الرغبة بالاتصالات او توسيع الأفق، انس الماضي وافتح قلبك للتجديد، الاحوال كلها، عندك أشياء حافلة بين العمل ومتطلبات حياتك الشخصية، حاول ان تأخذ بعين الاعتبار كل مبالغة وخاصة اليوم تجنب الدخول لمكان مجهول، الحركة عنوان نهارك

الميزان: انتبه وركز على امورك المالية، لا تتكل على الحظ فقط، اعرف كيف تلتقط الفرص المناسبة لتحقق الحظ، يوم للهموم المادية حاول أن تعمل ضبط ميزانية، احتمال تنهمك بحسابات لذلك حافظ على الثقة واعمل على طريقة الهر الذي ينام بعين مغلقة والثانية مفتوحة المادي، فرصة مال من تعويض او شراكة او مرافقة مريض

العقرب: تدعم علاقتك مع الشركاء، تستعيد عزيمتك او تبحث عن شخص ما مناسب وتتوصل معه لاتفاق ولحلول ايجابية، لكن انتبه قد تسجل بعض الخلافات من وقت لآخر مما يعلو صوتك، كن هادئ واعمل جسر تواصل، اي قضية قضائية ناجحة لذلك انتبه

القوس: تشعر انك بوطاة التعب وانزعاج من وضعك الصحي، تتزايد ضغوطات العمل عليك، تجد صعوبة بانجاز ما يفترض انجازه، وهذا ينعكس عليك سلبا باتجاهين نفسي وصحي، لا تؤجل عمل ولا تفكر بانسحاب وخاصة انتبه على امورك، اخلد للراحة

الجدي: لا تعرف الكلل ولا الملل، الافكار السوداء غير موجودة ودع كل ما يزعجك، نهاراتك فيها نجاح على صعيد مالي وعاطفي، تضع النقاط على الحروف وتكسب حب الحبيب، كل المؤشرات تدل على انك بموقع قيادي وتفرض شروطك وقد يكون لديك حظ او زيارةفيها اولاد ، صوتك مسموع

الدلو: زيادة بالضغط العائلي يؤدي إلى تنامي العصبية واثارة الخلافات وتزكية النزاعات بين افراد عائلتك خصوصا عندما يتعلق الامر بامور منزلية او عائلية او عقارية، تجد نفسك مشغولا وتتابع شؤونك، عليك الايمان بقدراتك، يوم مناسب لعقد صفقة عقارية في منزلك، انتبه لامورك البيتية

الحوت: تتميز بالتبلور بالحالة الفكرية والذهنية والشخصية، يسمح لك بالاستفادة من شخصيتك وتزداد نسبة اتصالاتك مع من تحب من اخوة او جيران، لا تستسلم للغضب حتى لا تهدر طاقاتك وتضل مقاصدك بل على العكس حاول ان تقوي علاقاتك وتسلك طريق للرجعة، تسمع اخبار جيدة من المحيط، سفرة قصيرة واخبارجيدة لك