ترامب يعلن وقف المفاوضات التجارية مع أنقرة والسماح بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك

جهينة نيوز:

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات قاسية جدا على مسؤولين أتراك سابقين وحاليين على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة ضد الأكراد في شمال شرق سوريا.

وأكد ترامب في تصريح مكتوب نشره على موقعه الرسمي في "تويتر" أن وزارة التجارة الأمريكية ستراجع اتفاقا تجاريا بقيمة 100 مليار دولار مع أنقرة.

وأضاف أن واشنطن ستفرض مزيدا من العقوبات القاسية الإضافية على من قال إنهم ارتكبوا جرائم، وشردوا الناس من بيوتهم، ويهددون السلم والاستقرار في سوريا، من دون أن يسميهم.

و قال : لا يبدو أن تركيا تخفف من أثر الأزمة الإنسانية الناجمة عن اجتياحها لشمال شرق سوريا

و أعلن انه سيسحب قواته من سوريا لكنه سيحافظ على قوة محدودة في قاعدة التنف جنوبي سوريا لمنع إعادة انتشار داعش و تابع " لا مشكلة لدي مع من يريد مساعدة سوريا لحماية الأكراد سواء كان روسيا أو الصين أو حتى نابوليون بونابارت، البعض يريدنا أن نحمي حدود سوريا التي تبعد عنا 7 آلاف ميل ويرأسها عدونا بشار الأسد "