ترامب يعلن سحب قواته من سورية ويقول دع الاسد (عدونا) يدافع عن الاكراد

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم سحب القوات الأمريكية من سوريا وإنه لا يعارض قيام السيد الرئيس بشار الأسد بالدفاع عن الأكراد في بلاده من تقدم القوات التركية.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر"لقد هزمت خلافة "داعش" بنسبة 100٪ وبعد ذلك سحبت قواتنا من سوريا بشكل أساسي. دع سوريا والأسد يدافعان عن الاكراد ويقاتلان تركيا من أجل أرضهم. أخبرت جنرالاتي لماذا يجب أن نقاتل من أجل سوريا والأسد للدفاع عن أرض عدونا؟"

وأضاف ترامب "كل من يريد مساعدة سوريا في الدفاع عن الأكراد فهذا يناسبني، سواء كانت روسيا أو الصين أو نابليون بونابرت. آمل أن يكون كل شيء على ما يرام معهم ، ونحن على بعد 7 آلاف ميل!"

وأشار ترامب إلى أن"يريد بعض الناس من الولايات المتحدة أن تحمي الحدود السورية على بعد 7000 ميل ، برئاسة بشار الأسد ، عدونا. في الوقت نفسه ، فإن سوريا وأيا كان من اختاروا المساعدة ، تريد بطبيعة الحال حماية الأكراد".