بيان مزلزل من حركة حماس بخصوص العدوان التركي على سورية

جهينة نيوز:

أصدرت حركة حماس بياناً تعلق فيه على العدوان التركي على سورية معبرة عن تفهمها لهذا العدوان ضد ما اسمته عبث الموساد الصهيوني في المنطقة متجاهلة ان الموساد الذي تتكلم عنه له مدارس في إدلب برعاية الاحتلال التركي و يدخل صحفييه و ممثليه الى ادلب برفقة القوات التركية, و اكثر من ذلك متناسية ان اول صحفي اسرائيلي تسلل الى سورية دخل ادلب و تزامن دخوله مع مقتل احد عناصر حماس في محافظة ادلب قادماً من غزة و هو الارهابي محمد قنيطة الذي نعته حماس في غزة.

حركة حماس التي تجرأت قبل ايام في سابقة لها على انتقاد قيام مشيخة قطر على استقبالها وفد رياضي من كيان العدو الاسرائيلي و لم تتجرأ على انتقاد العلاقات الوطيدة بين النظام التركي و كيان الاحتلال الاسرائيلي ربما لم تقرأ الصحف التركية التي ذكرت ان شركات اسرائيلية هي من قامت بازالة الالغام على الحدود التركية مع سورية قبل الحرب على سورية بأشهر قليلة ليتمكن الارهابي محمد قنيطة و عشرات آلاف الارهابيين من عشرات الجنسيات من التسلل الى سورية لم تنسى ان تؤكد في بيانها على وحدة اراضي سورية متجاهلة ان الاحتلال التركي هو اول من يهدد وحدة الاراضي السورية دون أن تدعوه لسحب قواته الغير شرعية من سورية و الكف عن فتح حدوده لدخول الارهابيين و السلاح الى سورية.

و فيما يلي نص البيان الذي اصدرته حماس كما ورد في موقعها الرسمي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

صادر عن حركة حماس حول الأحداث في شمال شرق سوريا

تتابع حركة حماس ما يجري من أحداث في شمال شرق سوريا باهتمام بالغ، وتؤكد على ما يأتي:

-تثمن الحركة المواقف التركية من القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، والذي كان آخرها موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام لقاء قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

- تتفهم الحركة حق تركيا في حماية حدودها والدفاع عن نفسها وإزالة التهديدات التي تمس أمنها القومي أمام عبث جهاز الموساد الصهيوني في المنطقة، والذي يسعى إلى ضرب الأمن القومي العربي والإسلامي.

-تؤكد حماس على وحدة أرض سوريا الشقيقة على كامل ترابها وحدودها الوطنية.

-تدعو الحركة إلى المسارعة إلى حل النزاعات والخلافات في المنطقة وبين الدول للتفرغ للدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها قضية فلسطين، وفي القلب منها القدس التي تتعرض لعدوان متواصل، وخاصة المسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

تؤكد الحركة رفضها للوجود الصهيوني والأمريكي في المنطقة، وتعتبره عامل تفجير وتوتير، وفي هذا الإطار تشدد الحركة على ضرورة استكمال الانسحاب الأمريكي من المنطقة.

حركة المقاومة الإسلامية " حماس"

الاثنين: ١٤ أكتوبر ٢٠١٩