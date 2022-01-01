روحاني: العدوان التركي على الأراضي السورية غير مقبول ويزعزع استقرار المنطقة

جهبنة نيوز:

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن العدوان التركي على الأراضي السورية غير مقبول ويزعزع الاستقرار في المنطقة.

ودعا روحاني خلال مؤتمر صحفي في طهران اليوم تركيا إلى وقف اعتداءاتها مشددا أنه على الجميع احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية والمحافظة على مسار أستانا لأنه الأفضل لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.

وبخصوص العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران قال روحاني: “يمكننا اليوم أن نعلن بشكل حاسم أن الشعب الإيراني تمكن من تجاوز تداعيات الحصار الاقتصادي الجائر وهزيمة المؤامرات الصهيوأمريكية ضده.. تحمل الشعب ظروفا صعبة خلال الـ18 شهرا الماضية وتغلب على المشاكل والجميع يعترف بأن ايران تمكنت من تجاوز الظروف الصعبة بقوة”.

وأشار روحاني إلى أن إيران سجلت أكبر نمو اقتصادي في العالم بعد عام من توقيع الاتفاق النووي لافتا إلى أن النظام السعودي والكيان الصهيوني عملا ما باستطاعتهما لخروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق.

وبين روحاني أن الدول الخمس الموقعة على الاتفاق تعمل على تعويض انسحاب الولايات المتحدة التي لا تفاوض معها قبل عودتها إلى الاتفاق ورفعها العقوبات الاقتصادية عن إيران.

ولفت روحاني إلى أن فرنسا وبريطانيا والمانيا لم تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي وذلك بعكس روسيا والصين وأضاف “إنه يمكن القبول بأي محادثات إن صبت في مصلحة إيران وكنا مستعدين للمشاركة في مفاوضات مع الدول الخمس في الاتفاق النووي على مستوى الرؤساء”.

وبين روحاني أن طهران ستستمر في تقليص تعهداتها بالاتفاق النووي إذا ما استمر الأوروبيون بعدم الالتزام بتعهداتهم مبينا أن بلاده اجتازت سقف 300 كغ لليورانيوم المخصب وبدأت بإنتاج الماء الثقيل كما زادت من نسبة تخصيب اليورانيوم وستدخل قريبا أجهزة الطرد المركزي من الجيل التاسع في مجال التخصيب.

وأشار روحاني إلى أن الدبلوماسية والتعاون بين دول المنطقة هو السبيل لحل الأزمات مؤكدا أن إنهاء الحرب في اليمن يعتبر أحد القضايا المحورية لحل مشكلات المنطقة “وسيمهد الطريق أمام تهدئة التوترات بين إيران والسعودية”