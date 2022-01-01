عرض زواج يمتدّ على سبعة أيام

جهينة نيوز:

نظّم رجل الأعمال الأميركي دهار مان برنامجًا خياليًّا يمتدّ على سبعة أيّام، ليتقدّم من خلاله إلى حبيبته المكسيكيّة لورا ج. بالزواج. ولا شكّ في أنّ هذه المبادرة ستبقى خالدة في ذاكرتها، وذاكرة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، وضع دهار قائمة نشاطات بدأت في لوس أنجلوس، وانتهت في باريس.

ووفقًا لموقع "ميرور" البريطاني، خبّأت الأيام السبعة مفاجآت كثيرة لمدوّنة السفر، منها، منزل جديد، ورحلة تسوّق إلى بيفرلي هيلز، وزيارة إلى ديزني لاند. ولم يكتمل البرنامج من دون زيارة باريس، حيث وافقت لورا على زواجها من دهار.

وبعدما نشر الثنائي صوراً تظهر تفاصيل المناسبة، دُهش محبّوهم بحجم خاتم الألماس الذي قُدّم للعروس.