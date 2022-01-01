آبل ستتخلى عن موردي تقنية الجيل الخامس في هاتف آيفون 2022

جهينة نيوز:

آبل ستتخلى عنموردي تقنية الجيل الخامس في هاتف آيفون 2022

تسعى شركة آبل إلى الحصول على مودم داعم لشبكات الجيل الخامس “جي 5” خاص بها في أقل من ثلاث سنوات لاستخدامه في أجهزة آيفون بحلول عام 2022، وهو أمر قد يبدو صعبا للغاية بالنظر إلى جميع أعمال التطوير والاختبار وإصدار الشهادات المعنية.

وتتجه آبل لإطلاق هاتف آيفون داعم لشبكات الجيل الخامس العام المقبل، وربما تدعم جميع هواتف آيفون الجديدة شبكات الجيل الخامس، لكن أجهزة آيفون 2020 ستستخدم أجهزة مودم من شركة تصنيع الرقاقات كوالكوم.

واشترت آبل في وقت سابق من هذا العام خط تصنيع مودمات إنتل، في صفقة بلغت تكلفتها مليار دولار في محاولة منها لتطوير أجهزتها داخليا دون الاعتماد على الشركاء.

ووعدت كوالكوم المورد الحالي لرقاقات آبل، بأنها ستقدم أجهزة مودم الجيل الخامس، لأجهزة آيفون العام المقبل، لكن آبل تريد القيام بتصنيع المودمات بنفسها.

وقد يكون هذا جزءا من السبب الذي يجعل إدارة آبل تعتمد على فريق البحث والتطوير الخاص بها لأجهزة المودم والرقاقات اللاسلكية الواقع مقره في سان دييغو لإنجاز مودم الجيل الخامس بشكل عاجل.

وتتضمن رقاقة أجهزة آيفون الحالية وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوميات وذاكرة الوصول العشوائي وغيرها من مواد السيليكون، إلى جانب رقاقة مودم منفصلة.

وتريد الشركة الأميركية المصنعة لهواتف آيفون الحصول على مودم الجيل الخامس، مدمجا في الرقاقة لتقليل استهلاك الطاقة.

يذكر أن شركة سامسونغ قد كشفت عن معالج أكسينوس 980 Exynos 980 مع مودم الجيل الخامس المدمج في شهر أغسطس/آب الماضي، الذي سيظهر في الهواتف الذكية الصادرة في نهاية العام، بينما تبيع شركة هواوي جهازي مات 30 ومات 30 برو مع رقاقة الجيل الخامس المدمجة من نوع كرين 990 جي5.