الاعلان عن عمل درامي من بطولة هيفاء وهبي لشركة الصبّاح

جهينة نيوز:

أعلن المُنتج صادق الصبّاح رئيس مجلس إدارة شركة "صبّاح أخوان" أثناء وجوده في المهرجان التلفزيونيّ الدوليّ (MIPCOM) الذي يُقام في مدينة كانّ عن توقيع الشركة مع الفنانة هيفاء وهبي لبطولة مُسلسل دراميّ جديد بعنوان" أسود فاتح".

هذا العمل هو التعاون الأوّل الذي يجمع بين شركة "صبّاح أخوان" ووهبي، من كتابة أمين جمال الذي يُشرف أيضاً على ورشة الكتّاب وإخراج كريم العدل.

"أسود فاتح" مُسلسل مصريّ تدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار اجتماعيّ عصريّ، وهو يضمّ مجموعة مُميّزة من الفنّانين يتمّ اختيارهم حالياً على أن تُعلن الشركة أسماء النجوم المُنضمّين في الفترة المُقبلة. كما تضع شركة "صبّاح أخوان" أيضاً الخطوط الأساسيّة لاستكمال المشروع المُتوقّع انطلاق تصويره في مطلع العام الجديد وطرحه ضمن السباق الرمضانيّ المُقبل.