فرنسا وألمانيا تؤكدان ضرورة دعوة الاتحاد الأوروبي لوقف العدوان التركي على سورية

جهينة نيوز:

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم دول الاتحاد الأوروبي إلى تجديد إدانتها للعدوان التركي على الأراضي السورية والمطالبة بوقفه.

وحذر لودريان الذي كان يتحدث للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه من دول التكتل الأوروبي في لوكسمبورغ من التبعات والمأساة الإنسانية الخطيرة التي يتسبب بها العدوان وقال إن “فرنسا تتوقع من هذا الاجتماع توجيه طلب محدد لإنهاء الهجوم واتخاذ موقف صارم بشأن صادرات الأسلحة لتركيا”.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أدان أمس خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي في باريس “بأشد العبارات” العدوان التركي على الأراضي السورية مطالبا بوقفه على الفور.

بدوره لوح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مقابلة مع قناة “ار دي اف” باتخاذ “تدابير أخرى” ضد أنقرة بالإضافة إلى وقف صادرات الأسلحة على خلفية عدوانها على سورية وقال “نريد أن يناقش الاتحاد الأوروبي هذا الموضوع وهو وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا على المستوى الأوروبي وبالإضافة إلى ذلك ستبقى الخيارات الأخرى مفتوحة اعتماداً على كيفية تصرف تركيا في المستقبل”.

وأكد أن العدوان التركي على الأراضي السورية يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها ويؤدي إلى عواقب إنسانية كبيرة وليس بالإمكان النظر إلى هذا دون اتخاذ أي إجراء.