الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل السعودية بزيارة رسمية

الإثنين, 14 تشرين الأول 2019 الساعة 15:20 | سياسة, عالمي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل السعودية بزيارة رسمية

جهينة نيوز:

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، بزيارة رسمية يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

هذا وتوجه الرئيس الروسي من المطار إلى القصر الملكي حيث من المقرر أن يجري محادثات مع كل من الملك سلمان وولي عهده.

وذكر نائب الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت سابق، أن المحادثات التي سيجريها بوتين مع القيادة السعودية ستشمل "مسائل التنسيق اللاحق للإجراءات المشتركة الرامية إلى إرساء الاستقرار في السوق العالمية للنفط والغاز"، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي متعدد الجوانب بما يشمل الطاقة والزراعة والصناعة والقطاع العسكري التقني.


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