شكران مرتجى تعتزل تويتر.. واتهامات لها بتمسيح الجوخ لجهات إعلامية

جهينة نيوز:

اعتذرت الفنانة شكران مرتجى لمتابعيها على تويتر عن مغادرتها لحسابها لفترة من الزمن مبررة هذا الغياب للحصول على فترة من الراحة والاشباع بالحب

وكتبت عبرحسابها" بعتذر سأغادر تويتر لفترة من الراحة ولأمتلئ حباً أكثر أتمنى لكم كل المحبة والإحترام

وتابعت شكران بأنها ستعطي مهمة قيادة حسابها لمهندس معلوماتية فكتبت" ومن اللحظه سيصبح إبن أختي الذي يدرس مهندس معلوماتيه مسؤول عن حسابي وهو سيرد عليكم وفي لحظات ما سأكون معكم بحبكم جميعا من أين ما كنتم إلى اللقاء"

ردود المتابعين تأرجحت بين الموافقة والرفض لقرارها هذا متمنين لها فترة استراحة تمضي فيها اياما سعيدة ولكن لم تخلو التعليقات من بعض الخلفيات الهجومية التي حاولت أن تتهم شكران بتمسيح الجوخ لبعض الجهات الإعلامية مما اضطر شكران للتعامل مع هذه التعليقات بكل هدوء وطولة بال