إيقاف الطيار ومساعده في واقعة قيادة محمد رمضان لطائرة

جهينة نيوز:

ذكرت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إنه تم إيقاف الطيار ومساعده في الفيديو المتداول علي صفحات التواصل الاجتماعي للفنان محمد رمضان، والذي يظهر خلاله وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء إحدى الرحلات .

و بحسب وسائل إعلام مصرية أن الطيران المدني باشر بالتحقق من صحة الفيديو و تبين أن المقطع صحيح وأنه تم بالفعل على متن إحدى الرحلات التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، وليست الشركة الوطنية مصر للطيران.

وكان الفنان محمد رمضان ، نشر عبر حسابه الشخصي على "تويتر" ، فيديو له من داخل الطائرة ، أثناء سفره إلى خارج البلد، وقال، إنها المرة الأولى التى يقود فيها طائرة ، حيث قام بالدخول إلى غرفة قيادة الطائرة ، وقام بالجلوس بجوار الكابتن.

ونفت شركة مصر للطيران، علاقتها بالفيديو المتداول، وأكدت أن هذا الموقف لم يتم مطلقا علي أي من رحلات مصر للطيران؛ لأن ذلك يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية، وهو ما تحرص عليه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها.