مليارا ليرة تكلفة إعادة تأهيل مشفى حلب الجامعي

جهينة نيوز:

قال الدكتور محمد ماهر الأعرج- مدير عام مشفى حلب الجامعي: إن عملية إعادة تأهيل وترميم وتجديد الأقسام في مشفى حلب الجامعي مازالت مستمرة بفضل الدعم الحكومي لقطاع الصحة المستمر، حيث تم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل وترميم جناح قسم الجلدية، وتأهيل المطبخ مع ندوة الأطباء واستكمال تأهيل وترميم شعبة الإسعاف مع بناء التوسع للشعبة، وتأهيل المخبر مع معالجة النفايات، وتم الانتهاء أيضاً من تأهيل جناح الأطفال دون السنتين مع قسم الحواضن وتجهيز عناية للأطفال بالطابق الثامن، كما تم الانتهاء من تأهيل الموقع العام للمشفى.

وأشار الأعرج نقلا عن صحيفة تشرين إلى أنه تم البدء حالياً بمشاريع إعادة تأهيل شعبة التنظير الهضمي في المشفى ومشروع تأهيل شعبة الداخلية العصبية، أما تأهيل قسم العينية فهو قيد الإعلان. وفيما يخص تحديث الأجهزة الطبية في المشفى ذكر الأعرج أنه تم وضع جهاز تصوير رنين مغناطيسي حديث بعد تركيبه وتجريبه من الخبير بدل الجهاز القديم الذي خرج من الخدمة بسبب قدمه وهو قيد الافتتاح خلال أيام، كما تم تركيب جهاز قثطرة قلبية متطور بالشعبة القلبية، ويتم حالياً استلامه وهو قيد الافتتاح والإقلاع، وبلغت تكلفة إعادة تأهيل وترميم الأقسام، إضافة إلى قيمة الأجهزة الطبية ما يقارب ملياري ليرة.