الفاتيكان عن العملية العسكرية التركية شمال سوريا: "أكبر كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية"

الإثنين, 14 تشرين الأول 2019 الساعة 12:21 | سياسة, عالمي

الفاتيكان عن العملية العسكرية التركية شمال سوريا:

جهينة نيوز:

اعتبر السفير البابوي في دمشق الكاردينال ماريو زيناري اليوم الاثنين، أن ما تشهده في سوريا يعد الكارثة الإنسانية الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

يأتي ذلك غداة إطلاق البابا فرنسيس نداء من أجل وقف القتال في شمال شرق سوريا، قائلا إن "فكره يتجه مرة جديدة نحو منطقة الشرق الأوسط، لاسيما سوريا الحبيبة والمعذبة".

وتحدث البابا فرنسيس عن "الأنباء المأساوية الواردة من سوريا بشأن مصير السكان في المناطق الشمالية الشرقية، المرغمين على ترك بيوتهم بسبب العمليات العسكرية التركية"، مشيرا إلى "وجود عدد كبير من العائلات المسيحية وسط هؤلاء".

وقال البابا فرنسيس إنه "يجدد نداءه إلى كل الأطراف المعنية والمجتمع الدولي من أجل أن يلتزم الجميع بصدق ونزاهة وشفافية بالحوار بحثا عن حلول ناجعة".

المصدر: "فاتيكان نيوز"


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