أبراج الاثنين 14 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٤/ ١٠: عصبي مزاجي يثور لاتفه الاشياء طيب القلب لا يخاصم ولا يحقد، ينسى الاساءة لبيب وعاقل شعبي صاحب قلب دافئ حازم الرأي، يحتفظ بالشباب يحب الصدق، الاشهر القادمة انشغال بامور عقارية، فرص واشخاص جدد انتبه من الدسائس والعصي بالدواليب، احذر التسرع، مشاريع خطوبة وزواج او ولد جديد

الحمل: القمر ببرجك ثم ينتقل إلى برج الثور، تشعر بتفاؤل والحظ إلى جانبك دعم ثقتك بنفسك، الأجواء لا تخلو من أرباح مالية وحسابات اخرى، انتبه لمسألة الوقت بامكانك تحصل على مكسب مالي أو هدية.

برج الثور: الأمور تسير ببطء لا تحاول تسريعها من الافضل تريح نفسك حتى يصل القمر إلى برجك، تمتلك طاقة فلكية كبيرة تدعمك وتثبت نفسك لذلك روح تفاؤل وسعادة والنشاط بالعمل جرب ان تستغل طاقاتك لتسير الأمور الصعبة مع وجود القمر ببرجك.

الجوزاء: الفترة ايجابية، الفترة مليئة بالنشاطالاجتماعية وطلب مساعدة من صديق، الكواليس سيئة قبل الظهر، بانتقال المر لبرج الثور تكون اكثر تأقلم وتسعى لتحويل بدايات جديدة ، الانسب لك ان تنتبه لصحتك وتترك الحساسية وتركز على صحتك

السرطان: عليك من الصباح تقديم صورة إيجابية عنك من خلال الاجتهاد بعملك وتحسن من ادائك لا تعتمد على الآخرين قد لا ترضيك النتائج، يقترب الأصدقاء والمحبين من أجوائك تتلقى مساعدة من قبلهم وتسمع اخبار جديدة، اطلب أمنية قد تتحقق، أجواء حلوة مساء.

الاسد: خطواتك مناسبة منذ يومين، تكثر اتصالاتك الخاصة، قبل الظهر الجو مناسب، نظم وقتك دون ان تتساهل او تؤجل، متشدد الضغط وتفرض شروطك لا داعي لان تنتبه الا لعملك، مواعيد نزلة اسواق، عمل مع الغرباء، انتبه اكثر

العذراء: فترة لا تخلو من الاتجاه نحو عالم الذكريات والتفكير، لا تجعل الافكار تؤثر على قراراتك المستقبلية ربما عودة لبعض الديون، مساء ترتفع معنوياتك وتخطر لبتلك افكار جديدة، حاول تطوير وضعك وطموحك، فترة فيها اتصالات، تعمل على تطوير هواياتك

الميزان: كن ديبلوماسي بتصرفاتك مع الشريك حتى ساعات المساء، لا تهدم مابنيته، وضعك افضل مساء، جهز نفسك للمساعدة، والفترة المزعجة تتحول لفترة ايجابية، احداث الماضي هي مصالحات او احداث سريعة، احتمال يحصل تعديل على امورك المالية او مرافقة مريض

العقرب: تحمل لك الفترة تأخير، عمل او قرارات، تحمل لك الفترة تركيز على الشراكة، بانتقال القمر للثور دور رئيسي لا تهمش وجود الشركاء او تعقد معاهدات، كن مرنا بالتعامل مع الاحداث التي تفرض وجود الشركاء، بامكانك قضاء وفمت جميل مع االاصدقاء

القوس: فترتك قبل الظهر نشيطة، تسيطر على تصرفاتك وتنسجم مع الاحبة، احتمال تحصل على فرصة مالية وقانونية، بانتقال القمر للثور يتراكم العمل مطلوب منك ان تكون اكثر تركيزا، احتمال انزعاج بعد الظهر

الجدي: حاول ان تكون صابرا من الصباح واهتم بشؤونك العائلية، لا تنزعج وتزعج افراد عائلتك، تعمل بعض التعديلات لترفع معنوياتك قليلا، يقترب الحظ من اجوائك، تشعر بانطلاقة وتحدد في التعامل مع الاحبة، اهتمام بأطفال او اولاد

الدلو: الحظ موجود باجوائك والطاقة لا تخلو من نشاط اجتماعي، تستفيد منها كثيرا، الوقت يساعدك للتطوير وتسعى نحو الاهتمام، مساء تهتم بشؤون افراد الاسرة، التزامات منزل، تعامل عقاري وابتعد عن العصبية في التعامل مع افراد العائلة

الحوت: في الصباح تعامل مالي، حسابات لسداد الديون، لا ترهق نفسك بحسابات غير ضرورية، مساء فترة جيدة لتنظيم برنامج يضمن لك النتائج السليمة، تاخذ فترة لمتطلبات وزيارات وسهرات ومشروع سفر